СКА переиграл московское «Динамо» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

Петербургский СКА переиграл московское «Динамо» во втором матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Западной конференции.

Встреча прошла в Ледовом дворце города Санкт-Петербург при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой подопечных Валерия Брагина с минимальным счетом 1:0.

В составе победителей единственный гол на свой счет оформил Кирилл Марченко, реализовавший большинство в концовке третьего периода. Ассистировали ему Линден Вей и Игорь Ожиганов.

Голкипер армейцев Магнус Хеллберг отразил все 24 броска по собственным воротам.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал равным — 1:1.

Следующую игру соперники проведут в российской столице в понедельник, 22 марта. Стартовое вбрасывание состоится на «ВТБ Арене» в 19:30 по московскому времени.



Ранее сообщалось, что КХЛ намерена изменить принцип распределения мест в таблице конференций по итогам регулярного чемпионата.