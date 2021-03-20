Континентальная хоккейная лига (КХЛ) намерена изменить принцип распределения мест в таблице конференций по итогам регулярного чемпионата. Об этом сообщает «СЭ».

По информации источника, руководство лиги хочет отменить правило, согласно которому две первые строчки обязательно занимают победители дивизионов, независимо от набранных ими очков.

Напомним, что данное правило действует с сезона-2009/10, когда КХЛ была разделена на Западную и Восточную конференцию.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА, обыгравший омский «Авангард» в финальной серии 2019 года.

В 2020 году розыгрыш плей-офф был досрочно прекращен из-за пандемии коронавирусной инфекции без объявления победителя.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).