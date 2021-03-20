Полузащитник «Краснодара» Вильена хочет покинуть клуб

Полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена хочет покинуть клуб. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, к нидерландскому хавбеку проявляют интерес клубы из топ-5 лиг. Вероятность трансфера из стана «горожан» ближайшим летом оценивается как высокая.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) Вильена провел 18 матчей, в которых забил два мяча и отдал две результативные передачи. Нынешнее трудовое соглашение голландца с «быками» рассчитано до лета 2024 года.

Подопечные Мурада Мусаева после 23 туров чемпионата России занимают в турнирной таблице десятое место, имея в своем активе 34 очка.

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