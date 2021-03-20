Жириновский предложил наградить бригаду Карасева за отказ встать на колено

Глава фракции Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский предложил наградить бригаду арбитра Сергея Карасева за отказ встать на колено на матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» (Менхенгладбах). Соответствующий пост он опубликовал в Telegram.

По его мнению, русские ничем перед неграми не провинились и не имеем никакого отношения к ущемлению их прав.

«Я на 100% поддерживаю поступок судейской команды России в «Лиге Чемпионов» Сергея Карасева и его ассистентов Игоря Демешко и Максима Гаврилина за их достойное поведение на матче «Манчестер Сити» — «Боруссия». Они абсолютно правильно отказались вставать на колено в знак солидарности с американским политическим движением «Black lives matter».

В связи с этим обратился к министру спорта России Олегу Матыцину с предложением представить судейскую команду к государственным наградам за их мужественный поступок», — написал Жириновский.

Ранее стала известна возможная причина невызова защитника тульского «Арсенала» Николая Рассказова в молодежную сборную России.