Боксер Бетербиев поделился эмоциями от победы над Дейнесом

Российский боксер Артур Бетербиев поделился эмоциями от победы над немцем Адамом Дейнесом.

Напомним, бой прошел в Москве. Поединок был остановлен в десятом раунде.

«Чуть-чуть волнительно было. Я провел первый бой в России, в Москве, в столице. Мне было очень приятно. Чуть-чуть продлился бой, чуть дольше. Мне в восьмом-девятом раунде тренер сказал: «Проснись уже», — передает слова Бетербиева «Чемпионат.com».

Также спортсмен отметил, что его соперник провел хороший поединок. Бетербиев поблагодарил бойцовский клуб «Ахмат», президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Россиянин не выходил на ринг более года. Свой последний бой 36-летний уроженец Хасавюрта провел в 2019 году против Александра Гвоздика, лидировавшего на тот момент в полутяжелом дивизионе.

Для действующего обладателя чемпионских поясов Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) этот успех стал 16-м в профессиональной карьере. Все свои победы Бетербиев одержал нокаутом.

Ранее Бетербиев нокаутировал Адама Дайнеса в рамках вечера бокса на арене «Мегаспорт» в Москве.