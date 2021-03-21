Вратарь «Тампы» Василевский признан первой звездой матча с «Чикаго»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа» обыграла «Чикаго».

Встреча завершилась со счетом 4:1.

Первой звездой встречи был признан голкипер победителей Андрей Василевский, который отразил 30 бросков. Второй звездой стал защитник «Лайтнинг» Виктор Хедман, который отдал три передачи. Третьей звездой признан одноклубник Василевского и Хедмана Янни Гурд. На его счету заброшенная шайба.

Стоит отметить, что Василевский одержал 11 победу в НХЛ подряд, что является его личным рекордом. Также ог повторил рекорд победной серии в истории «Лайтнинг» среди вратарей. В сезоне-2018/19 11 побед одержал Луи Домингу. В своем дивизионе «Тампа» занимает первое место, набрав 46 очков.

Ранее сообщалось о том, что Континентальная хоккейная лига (КХЛ) намерена изменить принцип распределения мест в таблице конференций по итогам регулярного чемпионата.