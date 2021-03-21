Кафельников прокомментировал победу теннисиста Карацева на турнире в Дубае

Экс-теннисист Евгений Кафельников прокомментировал победу Аслана Карацева на турнире в Дубае, передает Sport24.

«Аслан — большой молодец, красавец. Надеюсь, что он закрепится в элите как минимум российского тенниса. Сегодня он доказал, что провел колоссальную работу, которая сейчас приводит к результатам», — сказал Кафельников.

Также Кафельников отметил, что взлет до 27-й ракетки мира за тот период, когда Карацев в начале года даже в первой сотне не стоял — это уже огромный успех.

Напомним, что Карацев получил известность в январе этого года после сенсационного выхода в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), когда россиянин резко поднялся в топ-50 мирового рейтинга. На пути к победе он оказался сильнее другого представителя России Андрея Рублева.

Ранее россиянин Карацев выиграл турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов АТР в Дубае.