Гол Бучневича помог «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон»

В матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Вашингтон Кэпиталз».

Встреча завершилась со счетом 3:1.

В составе победителей отличились Павел Бучневич, Мика Зибанеджад и Бретт Хауден. За «столичных» шайбу забросил Джон Карлсон. Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов отразил 22 очка.

Также за «Нью-Йорк Рейнджерс» сыграл Артемий Панарин. В составе «Вашингтона» выступали Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

В турнирной таблице своего дивизиона «Кэпиталз» занимает первое место, набрав 44 очка. «Синерубашечники» располагаются на шестой строчке, имея в активе 30 баллов.

Напомним, из-за пандемии коронавируса команды играют внутри дивизионов. Вместе с «Кэпиталз» и «Рейнджерс» за выход в плей-офф сражаются «Нью-Йорк Айлендерс», «Питтсбург Пингвинз», «Бостон Брюинз», «Филадельфия Флайерз», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Баффало Сэйбрз».

Планируется, что регулярный сезон, в котором клубы проведут по 56 встреч, завершится 11 мая.

Ранее сообщалось о том, что вратарь «Тампы» Андрей Василевский признан первой звездой матча с «Чикаго».