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Спортивные новости

Кожевников назвал Третьяка не самым сильным функционером

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал уход главы Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка из совета Международной федерации хоккея (ИИХФ), передает «Спорт уик-энд».

«При всем уважении к Третьяку как к игроку функционер Владислав Александрович не самый сильный. С ним мы все время проигрываем, когда идет речь о защите наших интересов на международной арене», — заявил Кожевников.

Третьяк ушел из ИИХФ из-за того, что согласно требованиям Всемирного антидопингового агентства (WADA), российские официальные лица не имеют права занимать руководящие посты в международных спортивных федерациях.

Сообщалось, что ФХР намерена выдвинуть кандидатуру серебряного призера Олимпийских игр 1998 года в Нагано Павла Буре на место в совете ИИХФ.

Ранее вратарь «Тампы» Андрей Василевский признан первой звездой матча с «Чикаго».

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