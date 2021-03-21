Чемпион Европы по баскетболу Шабалкин признал вину в ДТП

Чемпион Европы по баскетболу Никита Шабалкин признал вину в ДТП.

Напомним, спортсмен был сбит на одном из пешеходных переходов на Тверской-Ямской улице в Москве водителем такси после того, как сделал ему замечание. Спортсмен переходил дорогу, но не успел пересечь проезжую часть во время действия разрешенного сигнала светофора. Из-за этого у таксиста и Шабалкина возник конфликт, после чего водитель сел за руль, нажал на педаль газа и «усадил» баскетболиста на капот, протащив того около 15 метров.

«Однозначно я неправ. Дорогу переходил не там, где надо. Но я живу на этой улице, хорошо ее знаю. Сам тоже там паркуюсь — когда на своей стороне, когда на противоположной. Там нет большого движения. Обычно перехожу, никому не мешая», — передает слова Шабалкина «Матч ТВ».

Ранее Шабалкин пострадал в ДТП.