Хоккеист «Сент-Луиса» Тарасенко не набрал очков в матче с «Сан-Хосе»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис» обыграл «Сан-Хосе».

Встреча завершилась со счетом 5:2. В составе победителей отличились Райан О'Райлли Дэвид Перрон, Винс Данн, а также Джордан Кайру, который оформил дубль.

За «акул» шайбы забросили Дилан Гэмбрелл и Томаш Гертл. Результативной передачей отметился Николай Кныжов.

Российский игрок «блюзменов» Владимир Тарасенко очков не набрал, завершив матч с показателем полезности »-1».

В турнирной таблице своего дивизиона «блюзмены» занимают четвертое место, набрав 37 очков. «Шаркс» располагаются на седьмой строчке, имея в активе 26 баллов.

В регулярном чемпионате, который планируется завершить 11 мая, команды проведут по 56 игр.

Также с «Сент-Луисом» и «Сан-Хосе» в одном дивизионе выступают «Анахайм Дакс», «Миннесота Уайлд», «Колорадо Эвеланш», «Аризона Койотс», «Лос-Анджелес Кингз» и «Вегас Голден Найтс».

Ранее сообщалось о том, что российский вратарь «Далласа» Антон Худобин, отразивший 21 бросок, был признан первой звездой матча с «Детройтом».