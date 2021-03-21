Между Клоппом и ван Дейком может произойти конфликт

Между наставником английского «Ливерпуля» Юргеном Клоппом и защитником «красных» Вирджилом ван Дейком может произойти конфликт, передает Mirror.

Отмечается, что специалист требует от нидерландца, чтобы он уделил внимание подготовке к следующему сезону, прежде чем вернуться на поле после травмы, а футболист хочет поехать на чемпионат Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля.

Несмотря на позицию Клоппа, ван Дейк твердо намерен сыграть на Евро. На групповом этапе Нидерланды сыграют с Украиной, Северной Македонией и Австрией.

Напомним, ван Дейк получил травму в матче пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Эвертона». Игрок получил травму крестообразных связок колена.

Футболист выступает за «Ливерпуль» с 2018 года. Также он играл за «Гронинген», «Селтик» и «Саутгемптон». В сезоне-2019/20 он стал чемпионом Англии.

В турнирной таблице АПЛ «красные» занимают шестое место, набрав 46 очков.

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