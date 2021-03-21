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Спортивные новости

Брансон одержал победу над Холландом на турнире UFC on ESPN 20

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Американец Дерек Брансон одержал победу над соотечественником Кевином Холландом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Поединок, прошедший на турнире UFC on ESPN 20 в Лас-Вегасе, продлился все пять раундов и завершился победой Брансона единогласным решением судей — 49-45, 49-46, 49-46.

Для бойца эта победа стала 23-й в смешанных единоборствах (MMA) и 23-й в промоушене при семи поражениях. Его рекорд в промоушене — 13-5.

Холланд прервал серию из пяти побед кряду в UFC. Это поражение стало третьим в организации при восьми победах (рекорд в ММА – 21-6). Брансон занимает седьмое место в рейтинге средней весовой категории UFC, а Холланд – десятое.

В соглавном бою турнира американец Макс Гриффин нокаутировал в первом раунде китайца Кэнань Суна.

Ранее сообщалось, что ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор назвал себя чемпионом американского промоушена в легком весе после ухода Хабиба Нурмагомедова. 19 марта глава промоушена Дана Уайт заявил, что российский боец завершил карьеру в UFC.

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