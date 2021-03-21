Тренер «Миннесоты» высказался об 11 пропущенных шайбах в матчах с «Колорадо»

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон высказался о поражении команды от «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Денвере на «Болл арене», завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев. Первая встреча также завершилась победой «лавин» — 5:1.

«Нас переиграли во всех аспектах. Я могу поговорить с вами о разных частях игры, но нет ни одной части, в которой мы бы преуспели в двух очных встречах. Мы надеялись, что крупное поражение ранее было разовым, но это не так — сегодня нас снова переиграли.

Если и был какой-то позитив, то в третьем периоде, где мы смогли дать некоторый отпор. Ясно, что этого было недостаточно. Думаю, что наш темп в этих двух матчах был очень плохим», — приводит слова Эвасона русскоязычный сайт НХЛ.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» c 37 очками занимает третье место в своем дивизионе.

Ранее сообщалось, что российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов очков в прошедшей встрече не набрал.