Василевский стал третьим вратарем в НХЛ с 20 победами при минимум 24 матчах

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский стал третьим вратарем в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которому удалось одержать 20 побед минимум за 24 матча регулярного чемпионата.

Во встрече против «Чикаго Блэкхоукс», которая прошла в Тампе и завершилась победой хозяев со счетом 4:1, россиянин совершил 30 сейвов и одержал 20-ю победу в 24 матчах сезона.

По этому показателю Василевский вышел на второе место в НХЛ среди вратарей, сравнявшись с Эндрю Хэммондом («Оттава Сенаторз», сезон-2014/2015).

Василевский был выбран «Тампой» в первом раунде драфта 2012 года под общим 19-м номером. Он дебютировал в НХЛ в сезоне-2014/15. В составе «молний» он принял участие в 281 матчах и одержал 176 побед, отражая в среднем за игру 92% бросков. В сезоне-2018/19 россиянин получил награду «Везина трофи», которая вручается лучшему игроку по итогам регулярного чемпионата.

В 2020 году Василевский стал обладателем Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что Василевский установил рекорд Национальной хоккейной лиги.