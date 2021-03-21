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Спортивные новости

Футболисты сборной России прошли тестирование на коронавирус

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Футболисты сборной России по футболу прошли ПЦР-тестирование перед мартовскими матчами отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Эта процедура – обязательное требование УЕФА перед проведением официальных матчей. Надеемся, результаты тестов позволят команде вылететь на ближайшую игру на Мальту в полном составе», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном канале команды в Telegram.

В марте сборная России на выезде встретится с командой Мальты (24 марта), дома сыграет со словенцами (27 марта) и в гостях проведет матч со Словакией (30 марта).

В состав национальной команды попали:

Вратари: Антон Шунин (московское «Динамо»), Сослан Джанаев («Сочи»), Юрий Дюпин (казанский «Рубин»).

Защитники: Георгий Джикия (московский «Спартак»), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба — петербургский «Зенит»), Андрей Жиров, («Зандхаузен»), Федор Кудряшов («Антальяспор»), Роман Нойштедтер («Динамо»), Илья Самошников («Рубин»), Андрей Семенов (грозненский «Ахмат»), Игорь Смольников («Краснодар»), Марио Фернандес (московский ЦСКА).

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Рифат Жемалетдинов (московский «Локомотив»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — «Зенит»), Резиуан Мирзов («Химки»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Даниил Фомин («Динамо»).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный («Сочи»), Александр Соболев («Спартак»).

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился подробностями проведения вакцинации против коронавирусной инфекции среди футболистов национальной команды.

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