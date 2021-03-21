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Спортивные новости

Хабиб рассказал о непростом решении завершить карьеру

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался о решении завершить спортивную карьеру.

«Это очень сложно, когда у тебя есть сила, когда ты лучший в мире, когда ты знаменит, когда у тебя есть деньги и ты всему этому говоришь: «Нет». Это очень сложно. Люди, возможно, никогда меня не поймут, но я очень надеюсь, что они поддержат мое решение», цитирует Нурмагомедова ТАСС.

После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 российский боец объявил, что завершает карьеру. Глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить Нурмагомедова вернуться в спорт, однако 19 марта он сообщил, что чемпион организации окончательно «ушел на пенсию».

В профессиональной карьере россиянин одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с представителем США Дастином Порье, победив соперника удушающим приемом.

Ранее президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев не исключил, что Нурмагомедов возобновит карьеру.

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