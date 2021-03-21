Биатлонные масс-старты перенесены из-за шторма

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что масс-старты на заключительном этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде перенесены на более позднее время из-за шторма.

«Гонки перенесли, в 17.30 и в 19.15 мск, новое время стартов!» — написал Губерниев в Telegram.

Заключительный этап Кубка мира в Эстерсунде проходит с 19 по 21 марта. Сегодня состоятся мужской и женский масс-старты. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.

В общем зачете Кубка мира среди биатлонистов лидирует норвежец Стурла Холм Легрейд. В его активе 937 очков. Он опережает на три балла своего соотечественника Йоханнеса Бе. Лучшим среди россиян является Александр Логинов (494), занимающий 17-е место.

В женских соревнованиях досрочную победу одержала норвежка Тириль Экхофф. Россиянка Светлана Миронова располагается на 19-й строчке, набрав 406 очков.

Ранее Губерниев показал, какой сильный ветер дует сейчас в шведском Эстерсунде.