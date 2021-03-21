Экс-футболист «Спартака» высказался о скандальном видео с Дзюбой

Бывший футболист московского «Спартака» Сослан Гатагов поделился мнением о скандальном видео с нападающим петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой.

«Когда увидел это видео, удивился, что Дзюба не зарубился с кем-то про сборную или «Зенит», не конфликт с болельщиками, а именно это. Молодец, что сказать! Как говорят мои друзья, все мы в душе немножко Дзюба. Нормально, даже президент нашей страны сказал, что это его личное дело», — цитирует Гатагова Sport24.

В ноябре 2020 года футболист оказался в центре скандала. В Сети оказалось интимное видео с участием Дзюбы. После появления ролика главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не вызывать игрока в расположение национальной команды. В марте 2021 года специалист заявил, что форвард вернется в состав и будет капитаном команды в предстоящих матчах отбора к чемпионату мира 2022 года.

После скандала многие звезды шоу-бизнеса выразили поддержку спортсмену. Также 11 ноября самолет, принадлежащий авиакомпании Победа», пролетел над Нефтекамском по траектории, напоминающей фаллический символ. По мнению СМИ, таким образом пилоты могли выразить поддержку футболисту.

Ранее российская актриса выложила откровенные фото и передала привет Дзюбе.