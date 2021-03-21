Хабиб рассказал о планах на будущее

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал о планах на будущее.

«У меня есть несколько бизнес-проектов, я буду наслаждаться временем с семьей, у меня есть дети, мои братья все еще дерутся в UFC, поэтому я собираюсь их поддержать», — сказал Нурмагомедов в интервью ESPN.

После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 российский боец объявил, что завершает карьеру. Глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить Нурмагомедова вернуться в спорт, однако 19 марта он сообщил, что чемпион организации окончательно «ушел на пенсию».

В профессиональной карьере россиянин одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с представителем США Дастином Порье, победив соперника удушающим приемом.

Ранее Нурмагомедов объяснил, почему принял решение завершить карьеру.