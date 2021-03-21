Кадыров поздравил Бетербиева с победой над Дайнесом

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поздравил российского боксера Артура Бетербиева с защитой титулов по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF).

«Ему как никому другому на нынешнем этапе вполне по силам провести еще несколько чемпионских поединков и забрать все пояса в своем дивизионе. Знаю, что сам Артур ставит такую цель и он ее может достичь», — написал Кадыров во «ВКонтакте».

По словам Кадырова, Бетербиев доказал, что на данный момент является сильнейшим боксером мира в полутяжелом весе.

Ранее Бетербиев одержал победу над немецким боксером Адамом Дайнесом. Поединок, прошедший в рамках вечера бокса на арене «Мегаспорт» в Москве, продлился десять раундов и завершился победой россиянина нокаутом.

В профессиональной карьере Бетербиев одержал 16 побед в 16 поединках. В активе Дайнеса 19 побед, два поражения и одна ничья.

Бой Бетербиева и Дайнеса должен был пройти в октябре 2020 года, однако его дважды переносили.

Ранее российский промоутер Андрей Рябинский высказался о возможном боксерском поединке между Бетербиевым и Дмитрием Биволом.