Кадыров поздравил Бетербиева с победой над Дайнесом

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поздравил российского боксера Артура Бетербиева с защитой титулов по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF).
«Ему как никому другому на нынешнем этапе вполне по силам провести еще несколько чемпионских поединков и забрать все пояса в своем дивизионе. Знаю, что сам Артур ставит такую цель и он ее может достичь», — написал Кадыров во «ВКонтакте».
По словам Кадырова, Бетербиев доказал, что на данный момент является сильнейшим боксером мира в полутяжелом весе.
Ранее Бетербиев одержал победу над немецким боксером Адамом Дайнесом. Поединок, прошедший в рамках вечера бокса на арене «Мегаспорт» в Москве, продлился десять раундов и завершился победой россиянина нокаутом.
В профессиональной карьере Бетербиев одержал 16 побед в 16 поединках. В активе Дайнеса 19 побед, два поражения и одна ничья.
Бой Бетербиева и Дайнеса должен был пройти в октябре 2020 года, однако его дважды переносили.
Ранее российский промоутер Андрей Рябинский высказался о возможном боксерском поединке между Бетербиевым и Дмитрием Биволом.