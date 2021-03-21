Дочь члена исполкома ОКР рассказала об аресте отца

Дочь члена исполкома Олимпийского комитета России (ОКР) Алексея Власенко Полина рассказала об аресте отца.

«Папу судят за дела, которые были восемь лет назад. Он познакомил чуваков из фармацевтической фирмы и чуваков и министерства. На этом он не заработал ни копейки. Поразительно, что никого из министерства не уволили.

Служба безопасности знала, что фармацевты выводили деньги на фирмы-однодневки. Соответственно, потеряли тендер и вывели деньги. И вспомнили это через восемь лет», — написала Полина в сториз Instagram.

17 марта Басманный суд Москвы арестовал Власенко на два месяца по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Функционеру грозит до десяти лет тюремного заключения.

Власенко также является президентом Федерации водного поло России, Российской федерации прыжков в воду и Федерации синхронного плавания России. В ноябре 2020 года он был переизбран главой всех трех организаций.

Ранее сообщалось, что президиум Российской федерации прыжков в воду (РФПВ) на следующей неделе обсудит арест главы организации.