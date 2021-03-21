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Спортивные новости

Дочь члена исполкома ОКР рассказала об аресте отца

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Дочь члена исполкома Олимпийского комитета России (ОКР) Алексея Власенко Полина рассказала об аресте отца.

«Папу судят за дела, которые были восемь лет назад. Он познакомил чуваков из фармацевтической фирмы и чуваков и министерства. На этом он не заработал ни копейки. Поразительно, что никого из министерства не уволили.

Служба безопасности знала, что фармацевты выводили деньги на фирмы-однодневки. Соответственно, потеряли тендер и вывели деньги. И вспомнили это через восемь лет», — написала Полина в сториз Instagram.

17 марта Басманный суд Москвы арестовал Власенко на два месяца по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Функционеру грозит до десяти лет тюремного заключения.

Власенко также является президентом Федерации водного поло России, Российской федерации прыжков в воду и Федерации синхронного плавания России. В ноябре 2020 года он был переизбран главой всех трех организаций.

Ранее сообщалось, что президиум Российской федерации прыжков в воду (РФПВ) на следующей неделе обсудит арест главы организации.

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