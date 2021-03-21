Полузащитник «Ливерпуля» Вейналдум продолжит карьеру в «Барселоне»

Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум перейдет в «Барселону», сообщает The Sunday Times.

По информации издания, футболист согласовал с каталонским клубом условия личного контракта и подписал предварительное соглашение. Нидерландский игрок перейдет в стан сине-гранатовых на правах свободного агента предстоящим летом.

Вейналдум выступает за «Ливерпуль» с 2016 года. В составе команды он стал чемпионом Англии (2019/20), победителем Лиги чемпионов (2018/19), обладателем Суперкубка УЕФА (2019) и победителем Клубного чемпионата мира — 2019.

В нынешнем сезоне он принял участие в 29 матчах Английской премьер-лиги (АПЛ), в которых забил два мяча.

После 27 туров Примеры каталонский клуб с 59 очками занимает второе место в турнирной таблице. Сине-гранатовые отстают от лидирующего мадридского «Атлетико» на четыре балла.

«Ливерпуль» занимает шестое место в Английской премьер-лиги (АПЛ). В активе команды 46 очков.

Ранее сообщалось, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассчитывает приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.