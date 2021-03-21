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Спортивные новости

Миранчук попал в стартовый состав «Аталанты» на матч с «Вероной»

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«Верона» и «Аталанта» определились с составами на матч 28-го тура чемпионата Италии.

Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук выйдет на поле с первых минут.

Стартовый состав «Вероны»: Сильвестри, Давидович, Ловато, Чеккерини, Фараони, Тамез, Велозу, Димарко, Барак, Цаканьи, Ласанья.

Стартовый состав «Аталанты»: Голлини, Паломино, Ромеро, Толой, Джимсити, Фройлер, Пессина, Де Рон, Миранчук, Малиновский, Сапата.

Встреча между командами пройдет в Вероне на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди». Начало — в 14.30 мск.

После 27 туров Серии А «Аталанта» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 52 очка. Команда одержала пять побед в последних шести матчах.

«Верона» (38) располагается на девятой строчке. Клуб потерпел два поражения подряд.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что Миранчук может не сыграть за национальную команду в матче отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против команды Словении из-за того, что «Аталанта» может не отпустить полузащитника в расположение сборной.

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