Кутепов рассказал о подготовке к матчу против Мальты

Защитник московского «Спартака» и сборной России Илья Кутепов рассказал о подготовке к матчу отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против Мальты.

«Фамилий игроков не знаю. Сейчас собрались почти все ребята, с сегодняшнего вечера начинаем конкретно разбирать соперника, будем смотреть, готовиться», — сказал Кутепов во время общения с журналистами.

Футболист отметил, что ему комфортно играть в национальной команде не только с партнерами по «Спартаку», но и с другими игроками.

«Понятно, что с Георгием Джикией комфортнее, потому что мы играем в одном клубе, но трудностей в сыгранности с кем-то другим никакой не будет. Мы с Сергеем Игнашевичем играли, есть хороший пример», — отметил защитник.

В рамках отборочного этапа чемпионата мира, который пройдет в 2022 году в Катаре, 24 марта сборная России в гостях сыграет с Мальтой, 27 марта примет дома Словению, а 30 марта проведет выездную встречу со Словакией.

Ранее сообщалось, что футболисты сборной России прошли тестирование на коронавирус.