Слуцкая поделилась ожиданиями от чемпионата мира по фигурному катанию

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая поделилась мнением о предстоящем мировом первенстве по фигурному катанию, которое пройдет в Стокгольме.

По мнению экс-спортсменки, борьба за медали будет разыгрываться между россиянками. Также она отметила японскую фигуристку Рику Кихиру.

«Лизе хочу пожелать прекрасного проката, получить огромное удовольствие и сделать все, что она умеет, на максимуме, а она владеет и прыжком и в три с половиной, и в четыре оборота», — цитирует Слуцкую «Спорт-Экспресс».

Чемпионат мира пройдет в Стокгольме с 24 по 28 марта. На соревнованиях выступят трехкратная чемпионка России Анна Щербакова, двукратная победительница первенств мира среди юниоров Александра Трусова и чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева.

Действующей победительницей турнира является россиянка Алина Загитова.

Ранее серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити по фигурному катанию Илья Авербух призвал отказаться от неадекватных ожиданий перед чемпионатом мира 2021 года в Стокгольме.