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Спортивные новости

Российским фигуристам разрешили начать тренировки на чемпионате мира

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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган заявил, что отечественные спортсмены получили разрешение начать тренировки перед стартом чемпионата мира в Стокгольме.

До получения результатов тестов на коронавирус представители сборной России не могли покидать свои номера.

«Результаты получены, теперь наша команда может приступить к тренировкам», — цитирует Когана ТАСС.

Чемпионат мира пройдет в Стокгольме с 24 по 28 марта. На соревнованиях выступят трехкратная чемпионка России Анна Щербакова, двукратная победительница первенств мира среди юниоров Александра Трусова и чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева, серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане Михаил Коляда, Евгений Семененко, спортивные пары Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Евгения Тарасова / Владимир Морозов, а также танцевальные пары Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Александра Степанова / Иван Букин и Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро.

Ранее двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая поделилась мнением о предстоящем мировом первенстве.

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