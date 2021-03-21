«Больше работать с молодежью»: Тактаров обратился к Хабибу

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров обратился к Хабибу Нурмагомедову, на днях официально закончившему карьеру.

«Желаю интересного и насыщенного времени вне профессионального спорта, найти себя. Не у всех это получается. И больше работать с молодежью, независимо от рода занятий и бизнеса», — написал Тактаров на своей странице в Instagram

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Фактически Нурмагомедов завершил карьеру еще в октябре прошлого года, когда чемпион UFC в третий раз защитил свой титул, победив Джастина Гэтжи, после чего прямо в октагоне сделал заявление о завершении карьеры. Однако босс промоушена Дана Уайт отчаянно пытался его уговорить вернуться ради 30-го боя в карьере, согласившись отпустить Хабиба только сейчас.

В профессиональной карьере россиянин одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения.

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