«Флик тоже не работал главным тренером»: Семин оценил назначение Батуренко в «Ротор»

Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Семин, оценивая назначение своего многолетнего помощника Юрия Батуренко главным тренером волгоградского «Ротора», предложил не навешивать ярлыки.

«56 лет, не был главным тренером... А Флику — тоже 56, и он последние 14 лет до Мюнхена тоже не работал главным тренером. Но потом пришел в «Баварию» и выиграл с ней все, что можно, включая Лигу чемпионов. Понятно, что это совсем разные страны и ситуации. Но речь о том, что нельзя вешать ярлыки», — сказал Семин в интервью «Спорт-Экспрессу».

Семин подчеркнул, что Батуренко — сильный аналитик и тактик, и он всегда с ним советовался по всем сложным вопросам. Батуренко работал с Семиным как в «Локомотиве», так и в других клубах. «Мордовии», «Габале» и «Анжи».

Ранее сообщалось, что причиной четвертого места БОльшунова могло стать плохое качество трассы.