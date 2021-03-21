«Ак Барс» снова обыграл «Салават» и сделал счет в серии 3:0

В третьем матче полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» обыграл уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба из Татарстана.

Первую шайбу в матче забросил Кирилл Петров из «Ак Барса», Дмитрий Кугрышев сравнял счет, а Михаил Глухов снова вывел казанский клуб вперед вперед.

Счет в серии стал 3-0 и «Ак Барсу» теперь достаточно одной победы для выхода в финал Восточной конференции. Следующая встреча пройдет в Уфе 23 марта.

В другой полуфинальной паре на «Востоке», где встречаются омский «Авангард» и магнитогорский «Металлург» — ничья 1:1.

КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Восток. Третий матч

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Ак Барс» (Казань) — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Голы: 0:1 - Петров (Рукавишников) – 17:40' (5x5), 1:1 - Кугрышев (Кадейкин, Плэтт) – 20:55' (5x5), 1:2 Глухов (Билялов, Песонен) – 23:42' (5x5).

«Газета.Ru» вела текстовую трансляцию матча.