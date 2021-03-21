«Ну — промазал, ну и ладно»: Миронова рассказала о стрелковой подготовке в сборной

Российская биатлонистка Светлана Миронова рассказала о проблемах со стрелковыми тренировками в национальной команде. По мнению спортсменки, Россия в этом компоненте существенно уступает Норвегии.

«По ходу сезона у нас не было никаких тренировок с Волковым. Были только в летней подготовке. Мне всегда интересно наблюдать за норвежцами, потому что мы очень часто находимся рядом. На пристрелке тренеры им всегда подсказывают базовые вещи. Это очень интересно. У нас этого нет: «Ну — промазал. Ну и ладно. Нормально», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ»

По итогам последней гонки сезона — масс-старта — две россиянки оказались в первой десятке. Ульяна Кайшева заняла пятую позицию, уступив победителю 20 секунд, восьмое место у Светланы Мироновой, она отстала от первого места на 33 секунды.

В общем зачете Кубка мира по итогам сезона лучшей из россиянок стала как раз Миронова, она заняла 18-е место. В зачете Кубка Наций Россия заняла шестое место.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию женского масс-старта.