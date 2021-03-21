«Челси» сразится с «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии

В Лестере, в перерыве кубкового матча «Лестер» — «Манчестер Юнайтед», состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Англии.

В результате жеребьевки, которую проводил известный в прошлом футболист Дион Даблин. «Саутгемптон» сыграет с «Лестер Сити». Матч состоится 17 апреля на стадионе «Уэмбли». Вторую полуфинальную пару составили «Челси» и «Манчестер Сити». Эти команды сыграют 18 апреля, также в Лондоне, на «Уэмбли».

В четвертьфинале «Саутгемптон» победил «Борнмут» (3:0), «Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» (2:0), «Челси» одолел «Шеффилд Юнайтед» (2:0), а «Лестер Сити» переиграл «Манчестер Юнайтед» (3:1).

Действующим обладателем Кубка Англии является лондонский «Арсенал», который в прошлом розыгрыше турнира в финале обыграл «Челси» со счетом 2:1. Матч прошел при пустых трибунах в связи с ограничениями, введенными по случаю пандемии COVID-19.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».