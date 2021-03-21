«Бё оглянулся и решил спокойно финишировать»: Драчев оценил второе место Латыпова

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал итоги женского и мужского масс-стартов в рамках этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде. В мужской гонке Эдуард Латыпов выиграл серебро. В тяжелой борьбе россиянин сохранил второе место в борьбе с победителем общего зачета Кубка мира Йоханнесом Бё.

«Эдуард сработал хорошо. Но по ходу он был слабее. Было видно, что подъем ему очень тяжело дался, хотя для Йоханнеса он был тоже непростой. Он почти догнал Эдуарда, но оглянулся назад, увидел, что его никто не догоняет и решил просто спокойно доехать до финиша. Потому что 2-3 место его не интересовало, так как основной конкурент по общему зачету Кубка мира находился далеко», — сказал Драчев в интервью Sport24.

Драчев также заметил, что в следующем сезоне с ветром может не повезти, а значит, шансов на медаль может и представиться.

Для Латыпова второе место в Эстерсунде стало первым подиумом в индивидуальных гонках в карьере. Россиянин лидировал после двух огневых рубежей, но после двух промахов на третьей стрельбе упустил первое место. После четвертой стрельбы он снова вышел в лидеры, но проиграл на дистанции французу Симону Детьё.

«Победа была бы лучше»: Латыпов прокомментировал серебро в масс-старте.