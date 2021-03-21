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Спортивные новости

Плющенко восхитился ответом Путина на слова Байдена

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко восхитился ответом президента России Владимира Путина на слова главы США Джо Байдена.

На днях Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина «убийцей». Путин ответил.

Плющенко опубликовал в своем Instagram видео с ответом Путина и сопроводил публикацию восторженным комментарием:

«Берем на заметку! Так мощно, дипломатично и доходчиво ответить может только наш Президент! Не в бровь, а в глаз!» — написал Плющенко.

Супруга Плющенко Яна Рудковская ранее оценила ответ Путина Байдену одним словом: «Гениально».

Ранее стало известно, Плющенко будет сопровождать Александру Трусову на чемпионате мира. Болельщики уже выразили в соцсетях надежду, что он успел научиться делать макияж и заплетать коcы. Турнир пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта.

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