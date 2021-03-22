«Питтсбург» без Малкина проиграл «Нью-Джерси» в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» оказался сильнее «Нью-Джерси Дэвилз».

Встреча прошла в Питтсбурге на «ППГ Пэйнтс Арене» при пустых трибунах и завершилась победой гостей в дополнительное время со счетом 2:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сами Ватанен и Йеспер Братт.

У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил Сидни Кросби, которому ассистировали Джейк Гюнцель и Брайан Раст.



После этого успеха «дьяволы» набрали 26 очков и закрепились на предпоследней строчке в турнирной таблице Восточного дивизиона.

Команда Майка Салливана с 40 баллами сохранила за собой третью позицию.

Ранее сообщалось, что в третьем матче серии плей-офф Западной конференции Кубка Гагарина московский ЦСКА в овертайме обыграл ярославский «Локомотив».