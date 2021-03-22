Тренер «Барселоны» Куман высказался о разгроме «Реал Сосьедада»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман высказался о разгроме «Реал Сосьедада» в матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу. Его слова передает Marca.

По мнению специалиста, сине-гранатовым удалось действовать максимально дисциплинированно и уверенно.

«В плане физической формы команда чувствует себя очень хорошо. Играя так же эффективно, мы сможем улучшить наши результаты. Мы сильно прибавили в последнее время. Если продолжим, то поборемся за чемпионство.

Сегодня мы заслужили победу – были лучше соперника и доминировали», — сказал Куман.

Каталонцы по итогам игры набрали 62 очка и поднялись на вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги. Их отставание от лидера в лице мадридского «Атлетико» составляет четыре балла.

«Реал Сосьедад» с 45 очками расположился на пятой позиции в таблице.

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