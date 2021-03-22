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Спортивные новости

Хованцев оценил идею уволить тренера женской команды по биатлону

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Бывший наставник сборной России Анатолий Хованцев поделился мнением об идее уволить старшего тренера женской национальной команды по биатлону Михаила Шашилова.

По мнению специалиста, сначала необходимо найти подходящую кандидатуру.

«К сожалению, я уже не вижу кандидатов, которые могут прийти в женскую сборную и коренным образом поменять ситуацию. Всех уже перепробовали. А заходить на второй, третий круг — неправильно», — цитирует Хованцева газета «Известия».

В завершившемся сезоне российские биатлонистки не завоевали ни одной медали на этапах Кубка мира. В общем зачете Кубка мира лучшей среди россиянок стала Светлана Миронова, занявшая 19-е место.

Также российская команда стала шестой в зачете Кубка наций и потеряла максимальную квоту на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты обновили антирекорд по числу личных медалей за сезон, выиграв всего две индивидуальные медали. Хуже было только в сезоне-2017/2018, когда у представителей России было пять индивидуальных медалей.

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