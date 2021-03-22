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Спортивные новости

«Ювентус» не намерен отпускать Роналду в другой клуб

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Спортивный директор туринского «Ювентуса» Фабио Паратичи заявил, что клуб не намерен расставаться с нападающим Криштиану Роналду.

«Мы решили сохранить Роналду. Он лучший игрок в мире, и мы крепко держимся за него. У «Ювентуса» есть проект, воплощение которого началось в прошлом сезоне. Один матч не изменит ни наших взглядов, ни нашей стратегии», — приводит слова Паратичи Football Italia.

Португальский форвард перешел в туринский клуб из мадридского «Реала» в 2018 году. В составе итальянской команды он стал двукратным чемпионом Италии.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 24 матчах за «Ювентус» в чемпионате Италии. В его активе 23 мяча и три результативные передачи. Действующий контракт нападающего рассчитан до лета 2022 года. Сообщалось, что туринский клуб готов расстаться с футболистом из-за его высокой зарплаты.

После 27 матчей Серии А «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 55 очков. Туринский клуб отстает от лидирующего миланского «Интера» на десять баллов. Также клуб вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что игрок московского ЦСКА принес своей команде победу над «Ювентусом».

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