Экс-директор «Динамо» рассказал о несостоявшемся переходе Кокорина в ЦСКА

Бывший исполнительный директор московского «Динамо» Роман Дьяков, ныне работающий в «Химках», заявил, что бывший экс-нападающий столичного клуба Александр Кокорин мог оказаться в ЦСКА.

«Кокорин чуть не ушел в ЦСКА, по нему был предметный интерес и разговор со Слуцким», — цитирует Дьякова «Матч ТВ».

Также бывший функционер бело-голубых добавил, что экс-нападающий команды Андрей Воронин мог продолжить карьеру в «Вест Бромвич Альбион».

«При этом Андрею Миодраг Божович говорил, что рассчитывает на него. Вот такой парадокс. Естественно, Воронин сказал мне, что не хочет никуда уходить, потому что ему есть что доказывать. Он был уверен в себе», — сказал Дьяков.

Кокорин выступал за «Динамо» с 2008 по 2015 год. В составе московского клуба он принял участие в 171 матче чемпионата России, в которых забил 41 мяч. В настоящее время форвард выступает за итальянскую «Фиорентину». За новый клуб 29-летний россиянин провел три неполных матча, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Кокорин покинул расположение «фиалок» и пропустит три матча Серии А.