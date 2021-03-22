Экс-директор «Динамо» рассказал о несостоявшемся переходе Кокорина в ЦСКА

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Испания / Примера
ХетафеЭльче
1:1
закончен
ВильярреалКадис
2:1
закончен
ВаленсияГранада
2:1
закончен
Атлетико МАлавес
1:0
закончен
Реал СосьедадБарселона
1:6
закончен
Англия / Премьер-лига
Вест Хэм ЮнайтедАрсенал
3:3
закончен
Астон ВиллаТоттенхэм Хотспур
0:2
закончен
Кубок Англии
Лестер СитиМанчестер Юнайтед
3:1
закончен
Италия / Серия А
ВеронаАталанта
0:2
закончен
СампдорияТорино
1:0
закончен
УдинезеЛацио
0:1
закончен
ЮвентусБеневенто
0:1
закончен
ФиорентинаМилан
2:3
закончен
РомаНаполи
0:2
закончен
Франция / Лига 1
СтрасбургЛанс
1:2
закончен
НантЛорьян
1:1
закончен
МонпельеБордо
3:1
закончен
ДижонРеймс
0:1
закончен
БрестАнже
0:0
закончен
ЛилльНим
1:2
закончен
ЛионПСЖ
2:4
закончен
Украина / Премьер-лига
ИнгулецАлександрия
1:0
закончен
ЛьвовШахтёр Д
3:2
закончен
Динамо КРух В
3:0
закончен
КолосЗаря
1:0
закончен
Германия / Бундеслига
ХоффенхаймМайнц
1:2
закончен
ГертаБайер
3:0
закончен
ФрайбургАугсбург
2:0
закончен
КХЛ / плей-офф
Салават ЮлаевАк Барс
1:2
закончен
ЛокомотивЦСКА
1:2 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Питтсбург ПингвинзНью-Джерси Дэвилз
1:2 (ОТ)
закончен
Тампа-Бэй ЛайтнингФлорида Пантерз
5:3
закончен
Лос-Анджелес КингзВегас Голден Найтс
3:1
закончен
Даллас СтарзНэшвилл Предаторз
3:4 (Б)
закончен
Единая лига ВТБ
Цмоки-Минск Астана
78:80
закончен
Биатлон / Кубок мира. Эстерсунд
Масс-старт. Женщины
закончен
Масс-старт. Мужчины
закончен
КХЛ / плей-офф
Металлург МгАвангард
17:00
Динамо МСКА
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Йорк РейнджерсБаффало Сэйбрз
02:00
Коламбус Блю ДжекетсКаролина Харрикейнз
02:00
Монреаль КанадиенсЭдмонтон Ойлерз
02:00
Оттава СенаторзКалгари Флэймз
02:00
Филадельфия ФлайерзНью-Йорк Айлендерс
02:00
Миннесота УайлдАнахайм Дакс
02:30
Вегас Голден НайтсСент-Луис Блюз
05:00
Аризона КойотсКолорадо Эвеланш
05:00
Ванкувер КэнаксВиннипег Джетс
05:00
Сан-Хосе ШарксЛос-Анджелес Кингз
05:30
Еврокубок
УНИКС Локомотив-Кубань
19:00
Единая лига ВТБ
Зелёна-Гура Химки
20:00
Калев ЦСКА
20:00
КХЛ / плей-офф
Салават ЮлаевАк Барс
17:00
ЛокомотивЦСКА
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Филадельфия ФлайерзНью-Джерси Дэвилз
02:00
Бостон БрюинзНью-Йорк Айлендерс
перенесен
Чикаго БлэкхоуксФлорида Пантерз
03:00
Нэшвилл ПредаторзДетройт Ред Уингз
03:00
Даллас СтарзТампа-Бэй Лайтнинг
03:30
Аризона КойотсКолорадо Эвеланш
05:00
Единая лига ВТБ
Автодор Зенит
18:00
Еврокубок
Монако Будучность
20:00
Метрополитан 92 Гран Канария
22:00
Виртус Болонья Ховентуд
22:45
Развернуть

Спортивные новости

Экс-директор «Динамо» рассказал о несостоявшемся переходе Кокорина в ЦСКА

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Бывший исполнительный директор московского «Динамо» Роман Дьяков, ныне работающий в «Химках», заявил, что бывший экс-нападающий столичного клуба Александр Кокорин мог оказаться в ЦСКА.

«Кокорин чуть не ушел в ЦСКА, по нему был предметный интерес и разговор со Слуцким», — цитирует Дьякова «Матч ТВ».

Также бывший функционер бело-голубых добавил, что экс-нападающий команды Андрей Воронин мог продолжить карьеру в «Вест Бромвич Альбион».

«При этом Андрею Миодраг Божович говорил, что рассчитывает на него. Вот такой парадокс. Естественно, Воронин сказал мне, что не хочет никуда уходить, потому что ему есть что доказывать. Он был уверен в себе», — сказал Дьяков.

Кокорин выступал за «Динамо» с 2008 по 2015 год. В составе московского клуба он принял участие в 171 матче чемпионата России, в которых забил 41 мяч. В настоящее время форвард выступает за итальянскую «Фиорентину». За новый клуб 29-летний россиянин провел три неполных матча, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Кокорин покинул расположение «фиалок» и пропустит три матча Серии А.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.