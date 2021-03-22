Трусова заявила три четверных прыжка в произвольной программе на ЧМ

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова заявила три четверных прыжка в произвольной программе на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме, сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ИСУ).

Спортсменка намерена исполнить четверной лутц, четверной тулуп и каскад четверной тулуп — тройной тулуп. В короткой программе фигуристка заявила двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп.

Трехкратная чемпионка России Анна Щербакова в короткой программе исполнит двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц — тройной риттбергер. В произвольной программе у нее заявлен четверной флип.

Победительница первенства мира 2015 года Елизавета Туктамышева заявила тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп в короткой программе. В произвольной программе она исполнит сольный тройной аксель и в связке с двойным тулупом.

Чемпионат мира пройдет в Стокгольме с 24 по 28 марта.

Ранее бронзовая призерка чемпионата мира 2015 года по фигурному катанию Елена Радионова назвала фавориток женского одиночного турнира.