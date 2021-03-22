Хабиб может стать тренером бывшего чемпиона UFC

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Люк Рокхолд заявил, что экс-обладатель титула в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов может стать тренером.

По словам американца, российский боец поможет ему подготовиться к ближайшему поединку.

«Он решил взять на себя роль тренера и хочет сыграть важную роль в моем возвращении. Хабиб намерен стать тренером года. Он хочет стать следующим великим тренером и пойти по пути своего отца», — цитирует Рокхолда TMZ.

36-летний боец смешанного стиля (MMA) провел в профессиональной карьере 21 поединок, в котором одержал 16 побед и потерпел два поражения. В последнем бою, который прошел на турнире UFC 239 6 июля 2019 года в Лас-Вегасе, он проиграл представителю Польши Яну Блаховичу нокаутом. После поражения Рокхолд заявлял, что не заинтересован в возвращении в октагон.

После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 российский боец объявил, что завершает карьеру. Профессиональный рекорд экс-бойца UFC — 29-0.

Ранее Нурмагомедов рассказал о планах на будущее.