Хореограф группы Тутберидзе рассказал о прогрессе Трусовой у Плющенко

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков поделился мнением о прогрессе двукратной победительницы первенств мира среди юниоров Александры Трусовой в академии олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

По мнению специалиста, катание фигуристки стало более женственным.

«Но думаю, при работе в «Хрустальном» прогресс тоже был бы неизбежен. У нас хореографии уделяется огромное внимание. Сыграл чисто природный фактор, Саша начала превращаться в девушку.

Она становится женственной по природе. У нее начинают появляться какие-то линии», — цитирует Железнякова «Спорт-Экспресс».

Хореограф отметил, что раньше движения 16-летней спортсменки выглядели немного топорно.

Трусова объявила о переходе из группы Тутберидзе в академию Плющенко в мае 2020 года. Она является бронзовым призером чемпионата Европы 2020 года, обладательницей бронзовой награды финала Гран-при — 2019, а также серебряным (2019) и двукратным бронзовым призером первенства России (2020 и 2021).

Ранее сообщалось, что Трусова заявила три четверных прыжка в произвольной программе на чемпионат мира 2021 года в Стокгольме.