Фигуристы Бойкова и Козловский представят новую короткую программу на ЧМ

Тренер Артур Минчук заявил, что у фигуристов Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, выступающих в парном катании, будет новая короткая программа на чемпионате мира в Стокгольме, сообщает «Матч ТВ».

Спортсмены выступали под музыку Исаака Шварца «Звезда пленительного счастья», а теперь программа будет поставлена под композицию к японскому мультфильму «Ходячий замок Хоула».

Бойкова и Козловский являются чемпионами Европы 2020 года, бронзовыми призерами первенства Европы — 2019 и победителями чемпионата России 2020 года.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступят под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов будет звучать фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что российским фигуристам разрешили начать тренировки в Стокгольме.