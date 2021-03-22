Сотрудник «Мерседеса» рассказал о задержании во время Гран-при Сочи

Забавный диалог произошел между тест-инженером «Мерседеса» Домиником Рифсталом и финским пилотом команды Валттери Боттаса. Случай, произошедший во время Гран-при Сочи сезона-2020, попал в сериал «Формула-1: Драйв выживания».

Во время общения в боксах Рифстал заявил, что был задержан в горах.

«Не рекомендую кататься здесь на велосипеде», — сказал Рифстал.

«Ты ездил в горы?» — спросил Боттас.

«Да, и меня задержали. Похоже, я заехал на территорию военной базы. Они остановили меня, забрали мой паспорт. А еще за мной гналась бродячая собака», — ответил инженер.

«Добро пожаловать в Россию», — сказал гонщик «Мерседеса».

Документальный сериал «Формула-1: Драйв выживания» выходит на Netflix с 2018 года. 18 марта стал доступен третий сезон.

Новый сезон «Королевских гонок» стартует 26 марта в Бахрейне. Всего запланировано 23 Гран-при, в том числе российский этап в Сочи, который пройдет с 24 по 26 сентября.

Ранее команда «Формулы-1» «Хаас» опубликовала в Twitter видео шлема российского пилота Никита Мазепина.