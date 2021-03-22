Василий Березуцкий покинет ЦСКА из-за разногласий с руководством клуба

Тренер и заместитель генерального директора московского ЦСКА Василий Березуцкий покинет команду, сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на два источника.

«Василий решил уйти из клуба, так как не согласен с видением руководства развития клуба», — заявил собеседник издания.

Второй источник подтвердил информацию, а также отметил, что Алексей Березуцкий, занимающий в армейском клубе те же должности, что и брат, продолжит работу в команде.

После поражения ЦСКА от петербургского «Зенита» в матче 23-го тура чемпионата страны в СМИ появилась информация о том, что главный тренер команды Виктор Гончаренко будет отправлен в отставку, а его место займет экс-нападающий красно-синих, помощник наставника сборной Хорватии Ивица Олич.

Под руководством белорусского специалиста столичный клуб завоевал Суперкубок России и дважды стал серебряным призером Российской премьер-лиги (РПЛ).

После 23-х туров чемпионата страны ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 40 очков.

Ранее сообщалось, что Гончаренко попрощается с командой 22 марта.