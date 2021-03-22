ЦСКА объявил об уходе Гончаренко

Московский ЦСКА объявил об уходе Виктора Гончаренко с поста главного тренера команды.

«Белорусский специалист и армейский клуб по обоюдному желанию решили прекратить сотрудничество», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ЦСКА.

Белорусский специалист возглавил клуб в 2016 году. Под его руководством столичный клуб одержал 82 победы в 167 матчах, завоевал Суперкубок России и дважды стал серебряным призером Российской премьер-лиги (РПЛ).

После 23 туров чемпионата страны ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. Клуб потерпел поражения от тульского «Арсенала» (1:2) и петербургского «Зенита» (2:3) в двух последних матчах первенства.

По информации СМИ, на пост главного тренера команды будет назначен ассистент наставника сборной Хорватии Ивица Олич, который выступал за красно-синих с 2003 по 2006 год. 22 марта «Чемпионат.com» сообщил, что специалист подписал контракт с армейцами.

Ранее сообщалось, что Гончаренко попрощался с командой.