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Спортивные новости

В Италии сообщили о конфликте в «Ювентусе» после поражения от «Беневенто»

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После поражения туринского «Ювентуса» от «Беневенто» в матче 28-го тура первенства Италии в раздевалке действующего чемпиона страны произошел массовый конфликт, сообщает La Stampa.

По информации издания, после игры президент «старой сеньоры» Андреа Аньелли и главный тренер команды Андреа Пирло провели беседу на повышенных тонах. Также отмечается, что из раздевалки туринского клуба доносились звуки словесной перепалки.

Встреча между «Ювентусом» и «Беневенто», прошедшая в Турине на стадионе «Альянц», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей единственный мяч забил нападающий Адольфо Гайч, который перешел в итальянский клуб из московского ЦСКА на правах аренды.

После 27 матчей Серии А «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 55 очков. Туринский клуб отстает от лидирующего миланского «Интера» на десять баллов. Также клуб вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов.

Ранее спортивный директор туринского «Ювентуса» Фабио Паратичи заявил, что клуб не намерен расставаться с нападающим Криштиану Роналду.

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