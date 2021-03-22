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Спортивные новости

Курултай башкир пожаловался в КХЛ на поведение фанатов «Ак Барса»

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Всемирный курултай башкир попросил руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) провести расследование инцидента, произошедшего перед третьим матчем второго раунда Кубка Гагарина между уфимским «Салаватом Юлаевым» и казанским «Ак Барсом», сообщает «Башкиринформ».

Встреча, прошедшая в столице Башкирии на «Уфа Арене», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча. Перед стартовым вбрасыванием фанаты команды из Казани сорвали живое исполнение гимна Башкирии.

Также поведение болельщиков «Ак Барса» раскритиковал председатель Госсобрания республики Константин Толкачев. Он назвал их действия «вакханалией».

Отмечается, что КХЛ уже запросила видео скандального момента. «Ак Барсу» грозит штраф в размере 100 тысяч рублей.

«Ак Барс» ведет в серии до четырех побед — 3-0. Четвертая встреча также пройдет в Уфе 23 марта.

Ранее сообщалось, что в другой полуфинальной паре Восточной конференции КХЛ, где встречаются омский «Авангард» и магнитогорский «Металлург» — ничья 1:1.

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