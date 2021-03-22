Кейн назвал позорным вылет «Тоттенхэма» из Лиги Европы

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Испания / Примера
ХетафеЭльче
1:1
закончен
ВильярреалКадис
2:1
закончен
ВаленсияГранада
2:1
закончен
Атлетико МАлавес
1:0
закончен
Реал СосьедадБарселона
1:6
закончен
Англия / Премьер-лига
Вест Хэм ЮнайтедАрсенал
3:3
закончен
Астон ВиллаТоттенхэм Хотспур
0:2
закончен
Кубок Англии
Лестер СитиМанчестер Юнайтед
3:1
закончен
Италия / Серия А
ВеронаАталанта
0:2
закончен
СампдорияТорино
1:0
закончен
УдинезеЛацио
0:1
закончен
ЮвентусБеневенто
0:1
закончен
ФиорентинаМилан
2:3
закончен
РомаНаполи
0:2
закончен
Франция / Лига 1
СтрасбургЛанс
1:2
закончен
НантЛорьян
1:1
закончен
МонпельеБордо
3:1
закончен
ДижонРеймс
0:1
закончен
БрестАнже
0:0
закончен
ЛилльНим
1:2
закончен
ЛионПСЖ
2:4
закончен
Украина / Премьер-лига
ИнгулецАлександрия
1:0
закончен
ЛьвовШахтёр Д
3:2
закончен
Динамо КРух В
3:0
закончен
КолосЗаря
1:0
закончен
Германия / Бундеслига
ХоффенхаймМайнц
1:2
закончен
ГертаБайер
3:0
закончен
ФрайбургАугсбург
2:0
закончен
КХЛ / плей-офф
Салават ЮлаевАк Барс
1:2
закончен
ЛокомотивЦСКА
1:2 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Питтсбург ПингвинзНью-Джерси Дэвилз
1:2 (ОТ)
закончен
Тампа-Бэй ЛайтнингФлорида Пантерз
5:3
закончен
Лос-Анджелес КингзВегас Голден Найтс
3:1
закончен
Даллас СтарзНэшвилл Предаторз
3:4 (Б)
закончен
Единая лига ВТБ
Цмоки-Минск Астана
78:80
закончен
Биатлон / Кубок мира. Эстерсунд
Масс-старт. Женщины
закончен
Масс-старт. Мужчины
закончен
КХЛ / плей-офф
Металлург МгАвангард
17:00
Динамо МСКА
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Йорк РейнджерсБаффало Сэйбрз
02:00
Коламбус Блю ДжекетсКаролина Харрикейнз
02:00
Монреаль КанадиенсЭдмонтон Ойлерз
02:00
Оттава СенаторзКалгари Флэймз
02:00
Филадельфия ФлайерзНью-Йорк Айлендерс
02:00
Миннесота УайлдАнахайм Дакс
02:30
Вегас Голден НайтсСент-Луис Блюз
05:00
Аризона КойотсКолорадо Эвеланш
05:00
Ванкувер КэнаксВиннипег Джетс
05:00
Сан-Хосе ШарксЛос-Анджелес Кингз
05:30
Еврокубок
УНИКС Локомотив-Кубань
19:00
Единая лига ВТБ
Зелёна-Гура Химки
20:00
Калев ЦСКА
20:00
КХЛ / плей-офф
Салават ЮлаевАк Барс
17:00
ЛокомотивЦСКА
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Филадельфия ФлайерзНью-Джерси Дэвилз
02:00
Бостон БрюинзНью-Йорк Айлендерс
перенесен
Чикаго БлэкхоуксФлорида Пантерз
03:00
Нэшвилл ПредаторзДетройт Ред Уингз
03:00
Даллас СтарзТампа-Бэй Лайтнинг
03:30
Аризона КойотсКолорадо Эвеланш
05:00
Единая лига ВТБ
Автодор Зенит
18:00
Еврокубок
Монако Будучность
20:00
Метрополитан 92 Гран Канария
22:00
Виртус Болонья Ховентуд
22:45
Развернуть

Спортивные новости

Кейн назвал позорным вылет «Тоттенхэма» из Лиги Европы

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Нападающий лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Харри Кейн высказался о победе команды над бирмингемской «Астон Виллой» в перенесенном матче 18-го тура чемпионата Англии.

«Эта победа нам была невероятно нужна. Предыдущую пару игр мы провели не очень хорошо. Мы знали, что должны на это отреагировать. Мы не хотели уйти на матчи сборных с тремя поражениями подряд. Ребята сыграли отлично, мы заслужили победу», — цитирует Кейна Sky Sports.

Также форвард столичного клуба заявил, что в последних матчах команда игра ниже своего уровня, однако во встрече с «Астон Виллой» футболисты боролись и не жалели себя.

«Именно такой настрой нам нужен на оставшиеся игры сезона, чтобы побороться за место в четверке. Предыдущая неделя стала позорной для нас», — добавил игрок.

18 марта «Тоттенхэм» потерпел поражение в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против загребского «Динамо» со счетом 0:3. Первая встреча завершилась победой англичан — 2:0. Таким образом, «шпоры» уступили по сумме двух игр и сенсационно вылетели из турнира.

Ранее сообщалось, что Кейн хочет уйти из клуба.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.