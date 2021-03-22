Кейн назвал позорным вылет «Тоттенхэма» из Лиги Европы

Нападающий лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Харри Кейн высказался о победе команды над бирмингемской «Астон Виллой» в перенесенном матче 18-го тура чемпионата Англии.

«Эта победа нам была невероятно нужна. Предыдущую пару игр мы провели не очень хорошо. Мы знали, что должны на это отреагировать. Мы не хотели уйти на матчи сборных с тремя поражениями подряд. Ребята сыграли отлично, мы заслужили победу», — цитирует Кейна Sky Sports.

Также форвард столичного клуба заявил, что в последних матчах команда игра ниже своего уровня, однако во встрече с «Астон Виллой» футболисты боролись и не жалели себя.

«Именно такой настрой нам нужен на оставшиеся игры сезона, чтобы побороться за место в четверке. Предыдущая неделя стала позорной для нас», — добавил игрок.

18 марта «Тоттенхэм» потерпел поражение в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против загребского «Динамо» со счетом 0:3. Первая встреча завершилась победой англичан — 2:0. Таким образом, «шпоры» уступили по сумме двух игр и сенсационно вылетели из турнира.

Ранее сообщалось, что Кейн хочет уйти из клуба.