Уайт заявил, что в любом состоянии сможет одолеть Поветкина

Британский боксер Диллиан Уайт поделился ожиданиями от реванша против россиянина Александра Поветкина, передает Boxingnews 24.

«В этот раз я буду гораздо более собранным. Я глубоко убежден, что в состоянии побить Поветкина. Даже в своей худшей форме. Я знаю это наверняка», — сказал Уайт.

Также он отметил, что в прошлый раз Поветкин продемонстрировал стойкость, встал и победил, но в этот раз нужно убедиться, что он останется внизу.

Напомним, поединок пройдет 27 марта в Гибралтаре. В первом бою россиянин нокаутировал британца в пятом раунде. Интересно, что в четвертом раунде Поветкин дважды побывал в нокдауне.

В начале марта Уайт заявил, что Поветкин притворился больным COVID-19, чтобы получить больше времени на подготовку к поединку с ним.

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